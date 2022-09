João Félix motivado para o duelo com o F. C. Porto, Simeone vinca que "não é mais um jogo"

Miguel Pataco, em Madrid Hoje às 18:58, atualizado às 20:03 Facebook

O jogador do Atlético de Madrid mostrou-se motivado para o jogo com o F. C. Porto e vincou que a saída de alguns atletas não tirou qualidade à equipa azul e branca.

"Vejo-me bem, é normal crescer, estou aqui há quatro anos. Estou a melhorar como jogador e pessoa e é isso que procuro todos os dias. Estou bem. Fisicamente bem e mentalmente também. Equipa também bem, apesar de vir de um empate. Grupo unido e forte e temos tudo claro do que queremos. Estamos motivados e preparados para o jogo de amanhã", começou por dizer o internacional português, garantindo que apesar do mau resultado do F. C. Porto diante do Rio Ave, a equipa azul e branca vai impor dificuldades à equipa de Madrid.

"Isso das probabilidades no futebol não há. Todos podem ganhar, pode acontecer tudo. O primeiro pode perder com o último. Os favoritos podem ir à Liga Europa. Todos são difíceis. Tenho acompanhado o campeonato português. Tiveram um jogo que não saiu tão bem, com o Rio Ave, mas isso acontece em qualquer temporada. Não quer dizer que o F. C. Porto esteja mal física ou mentalmente, pelo contrário. Dá motivação extra para melhorar. É um jogo difícil, como foi no ano passado. O F. C. Porto vive muito da vontade de ganhar, de ganhar pelos adeptos, que se nota quando jogas lá. Vivem muito o futebol, o jogo e o clube, principalmente. A vontade de ganhar é muita e isso partilham connosco. Amanhã vamos com a mesma vontade de ganhar, a qualidade irá sobressair", concluiu.

Diego Simeone: "Não é só mais um jogo"

O treinador espanhol destacou a "competitividade" dos azuis e brancos e não garantiu a titularidade de Oblak. "O F. C. Porto é uma equipa à imagem do treinador, com ilusão, alegria, energia e um trabalho coletivo importante. É sempre uma equipa competitiva, como mostram as três ligas portuguesas que conquistou. Nós estamos a trabalhar bem e a partida que perdemos poderíamos ter empatado. Estamos a ser mais agressivos, intensos, com grande dinâmica e temos de os imitar. Oblak? Em princípio vê-se amanhã de manhã como está. A alternativa está preparada e se tiver a oportunidade que a aproveite", afirmou.

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.