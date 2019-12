João Félix: "Não é qualquer um que ganha este prémio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:15 Facebook

João Félix afirmou, esta segunda-feira, ter concretizado "um sonho" ao receber o Golden Boy, prémio do jornal italiano Tuttosport e que distingue o melhor futebolista de sub-21 a jogar na Europa.

O avançado foi considerado o melhor jogador sub-21 a jogar na Europa e, esta segunda-feira, viajou até Turim para receber o prémio. O português mais caro da história - trocou, no último defeso, o Benfica pelo Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, mostrou-se orgulhoso pela conquista e por fazer parte de uma lista de notáveis vencedores, como Messi ou Aguero.

"Como é óbvio, estou muito contente. As pessoas que me são mais próximas sabem o quanto eu trabalhei para este prémio e o sonho que era conquistar este prémio. Estou muito feliz, eu e toda a minha família. Era um dos meus objetivos, o meu irmão sabe bem disso, sempre comentei com ele. Era o primeiro troféu que queria conquistar. Não é qualquer um que ganha este prémio, tens de dar sempre um pouco mais, só assim é possível vencer", disse o atleta já com o prémio na mão.

João Félix é o segundo português a vencer o prémio, depois de Renato Sanches, em 2016, ano em que passou do Benfica para o Bayern Munique. O português recebeu 332 votos, à frente do inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 175, e do alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, com 75.