João Félix no plano de ataque ao mercado de janeiro do PSG

O PSG vê no mercado de janeiro uma janela de oportunidade para reforçar um plantel, já de si, impressionante. João Félix está na agenda, tal como o central do Inter de Milão, Milan Skriniar.

João Félix vive horas agitadas. Com a expetativa de estar entre os 26 eleitos de Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2022, o avançado do Atlético de Madrid está a ser apontado como possível reforço do PSG, com a mudança a poder dar-se já em janeiro.

A pouca preponderância nas escolhas do técnico dos "colchonero", Diego Simeone, fez reacender um interesse que vem do último verão, altura em que a possibilidade foi inicialmente discutida.

Os constrangimentos financeiros impostos pela UEFA não permitem grandes loucuras ao PSG, que veria com bons olhos a possibilidade de receber João Félix por empréstimo, até ao final da época, segundo revela o jornal "Le Parisien".

A boa relação do jogador com Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses, pode ajudar a um negócio, ainda assim, com contornos complexos.

Outro dos alvos do clube parisiense para janeiro é o central Milan Skriniar, atualmente no Inter de Milão, que será adversário do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O facto de o internacional eslovaco ainda não ter renovado pelo clube italiano, com o qual termina contrato em 2023, pode facilitar a transferência durante o mês de janeiro.