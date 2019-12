João Félix nomeado para jogador da semana da Liga dos Campeões

Hoje às 15:04 Facebook

João Félix é um dos quatro nomeados para o prémio de jogador da semana da Liga dos Campeões, depois de marcar um dos golos da vitória por duas bolas a zero do Atlético de Madrid frente ao Lokomotiv de Moscovo.

João Félix impressionou a UEFA com a exibição diante do Lokomotiv, o que lhe valeu a nomeação para jogador da semana da mais importante prova internacional. O português além de ter conquistado um penálti, falhado por Trippier, assumiu a segunda tentativa dos colchoneros da marca dos onze metros e converteu-a com sucesso. O Atlético de Madrid venceu por duas bolas a zero e o outro golo foi da autoria do ex-F.C. Porto, Felipe.

O jovem português partilha a nomeação com mais três jogadores: Neymar (PSG), autor de um golo e duas assistências diante do Galatasaray, Milik (Nápoles), com um hat-trick marcado ao Genk, e Gabriel Jesus (Manchester City), também com um hat-trick, em casa do Dínamo de Zagreb.

Os vencedores das outras cinco jornadas foram Haaland, Gnabry, Sterling, Rodrygo e Lewandowski.