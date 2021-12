João Félix novamente com covid-19

JN Hoje às 11:00 Facebook

O internacional português João Félix, do Atlético de Madrid, testou positivo ao coronavírus pela segunda vez, avançou esta quinta-feira o clube espanhol.

O avançado é um dos cinco jogadores que tiveram resultados positivos à covid-19 após o período natalício. Para além do português mais quatro elementos do plantel principal também foram infetados: o treinador Diego Simeone, os médios espanhol Koke e mexicano Herrera e o avançado francês Antoine Griezmann.

"Após a pausa do campeonato, todo o plantel e membros da equipa técnica da primeira equipa foram submetidos a testes de PCR, de acordo com o protocolo LaLiga, no qual Simeone, Koke, Griezmann, Herrera e João Félix apresentaram resultados positivos para COVID-19", refere o clube em comunicado publicada no site oficial.

Os colchoneros avançaram, ainda, que os cinco elementos estão em isolamento profilático e assintomáticos. "Todos eles se encontram assintomáticos e isolados nas respetivas casas, cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias", pode ler-se na nota.

Esta é a segunda vez que o jogador luso está infetado com covid-19 - tal como o treinador e Herrera -, depois de em fevereiro passado ter testado positivo.