João Félix: objetivos de carreira, a ajuda do pai e elogios a Gonçalo Ramos

Avançado do Atlético de Madrid destacou vários ídolos e não escondeu o objetivo de ganhar uma Bola de Ouro.

João Félix saiu do Benfica rumo ao Atlético de Madrid há dois anos, sendo considerado uma jovem promessa e vencendo o prémio de melhor jovem do mundo. Entre ídolos e objetivos, o avançado falou de vários aspetos da carreira em entrevista ao The Athletic.

"Ganhar a Liga dos Campeões, ganhar um Mundial ou um Europeu por Portugal e, claro, ganhar a Bola de Ouro, mas para lá chegar tenho de melhorar, trabalhar bem, cuidar de mim e do meu corpo e estar totalmente focado em mim", começou por explicar, descrevendo as metas para a carreira enquanto futebolista.

Entre Kaká, Ronaldo e Messi, Félix explicou que vê em Neymar um jogador que o inspira. "A forma como joga, como dribla, a maneira como se diverte com a bola. Sempre foi um jogador que gostei muito de ver. Havia jogo que só via graças a ele. Sempre gostei de passar pelos defesas, é uma grande forma de jogar. Quando posso fazê-lo, tento sempre. Os adeptos adoram".

A qualidade no cabeceamento é algo já visto no avançado, apesar de não ser a sua melhor característica, mas Félix explicou que esse gesto técnico é o predileto do pai. "Ele dizia sempre que achava que os melhores golos eram os de cabeça. Acho que salto bem, sempre pratiquei cabeceamentos com ele. Ensinou-me muito: sempre foi o meu maior apoio, o meu treinador pessoal. Continua a ser importante!". O português acrescentou que o primeiro golo a nível sénior pelo Benfica, marcado ao Sporting no Estádio da Luz (1-1 em 2018) foi "inacreditável". "O estádio estava cheio, cheio. Mesmo agora, quando vou ao Estádio da Luz, toda a gente gosta de me ver, mostram-me muito apoio. Adoro isso".

Relativamente a Gonçalo Ramos, antigo colega de equipa, o futebolista do Atlético de Madrid referiu que com o tempo o avançado das águias poderá demonstrar mais rendimento. "É muito bom. Quando tiver minutos de forma consistente, toda a gente vai ver o quão bom ele é. Só precisa de jogar o futebol dele, aprender, ouvir, melhorar. Basta ter os pés bem assentes no chão e continuar a trabalhar", disse.