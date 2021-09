João Félix pede respeito por Griezmann após intervenção de adepto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:31 Facebook

João Félix foi, esta quinta-feira, interpelado por um adepto do Atlético Madrid, quando estava a sair do treino, e não gostou das palavras sobre Griezmann, colega de equipa.

O adepto pediu que João Félix pisasse Griezmann e o lesionasse, de forma a que o francês não fosse titular. "Devias ter mais respeito pelo Griezmann", respondeu Félix, não tendo ficado agradado com o aquele comentário.

Nem todos os fãs do Atlético Madrid estão contentes com o regresso de Griezmann. O francês transferiu-se para o Barcelona em 2019, algo que provocou um enorme descontentamento na massa adepta, que o via como uma referência do clube. O avançado regressou no mercado de transferências deste verão à formação de Madrid, dividindo a opinião dos fãs.