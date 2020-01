Hoje às 21:18 Facebook

No jogo entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, disputado esta quinta-feira na Arábia Saudita e relativo às meias-finais da Supertaça de Espanha, o ex-jogador do Benfica pegou-se com o craque da equipa catalã.

O incidente começou depois de um lance em que o internacional português travou Jordi Alba. O defesa da equipa da Catalunha colocou um dedo na cara de João Félix, que não gostou do gesto e manifestou-se.

O craque argentino chegou a encostar a cabeça em Félix, mas este não recuou. Messi acabou por afastar-se, porém o ex-jogador das águias ainda foi confrontado por Luis Suárez, ainda que sem consequências.