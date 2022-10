João Félix pensa em deixar o Atlético de Madrid

JN Hoje às 13:23 Facebook

Depois do episódio no jogo com o Club Brugge, João Félix foi visto na companhia do seu empresário, Jorge Mendes. Uma possível saída do Atlético de Madrid terá sido abordada.

Insatisfeito em Madrid, João Félix já terá manifestado a sua vontade em deixar o Atlético, de acordo com as informações veiculadas pelo jornal espanhol "Marca".

Um dia depois de não ter saído do banco no jogo frente ao Club Brugge (0-0), a contar para a Liga dos Campeões, o internacional português, que não escondeu a frustração por não ter sido utilizado diante dos belgas, foi visto num restaurante da capital espanhola na companhia do seu agente, Jorge Mendes.

Protagonista de uma transferência estratosférica, com o Atlético a pagar 120 milhões de euros para o contratar ao Benfica em 2019, Félix não se sentirá devidamente valorizado pelo técnico dos "colchoneros", Diego Simeone. As lesões também não ajudaram à afirmação do português, desde que chegou a Madrid.

Apesar da vontade do jogador, o Atlético tem-se mostrado irredutível quanto à possibilidade de vender o passe de João Félix. Recentemente, Gil Marin, CEO do clube, chegou a afirmar que o jovem avançado, de 22 anos, "é o melhor jogador do mundo neste momento".

Com uma cláusula de rescisão avaliada em 350 milhões de euros, a situação de Félix continuará a ser avaliada pelos responsáveis "colchoneros", entre eles o treinador, que se escusou a comentar a frustração do português quando percebeu que não iria ser utilizado no jogo frente ao Clube Brugge. "Não posso opinar sobre quem se chateia. O melhor é perguntar-lhe a ele o que se passa", referiu Diego Simeone, na conferência de impresa após o encontro.

Esta época, João Félix foi utilizado em onze partidas do Atlético de Madrid, tendo somado três assistências para golo.