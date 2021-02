João Félix recupera da covid-19 e volta aos convocados

JN Hoje às 18:39 Facebook

O internacional português não joga desde 30 de janeiro, mas "está bem e cheio de vontade" de voltar aos relvados pelo Atlético de Madrid. Doença não o impediu de treinar.

João Félix regressou aos treinos do Atlético de Madrid, depois de ter estado infetado com o novo coronavírus, e está nos convocados dos "colchoneros" para o duelo de quarta-feira, com o Levante. "Está bem e cheio de vontade de jogar", disse Diego Simeone, esta terça-feira.

"O João está bem, não teve muitos sintomas que o tenham impedido de treinar após o terceiro ou quarto dia em isolamento. Ele esteve a trabalhar em articulação com os preparadores físicos, esperando regressar com vontade e entusiasmo. É fantástico podermos contar com ele amanhã", acrescentou o treinador argentino.

Os madrilenos anunciaram a 3 de fevereiro que o internacional português testou positivo para o novo coronavírus e que ficaria em casa em isolamento, "cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da Liga".