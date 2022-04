João Félix saiu do banco mas não evitou a derrota do Atlético Madrid

JN Hoje às 17:43 Facebook

Colchoneros perderam por 0-1 na deslocação a Maiorca, em encontro da 31.ª jornada da Liga espanhola. Internacional português saiu do banco aos 62 minutos.

Em mais uma partida sem a qualidade exigida, o Atlético Madrid perdeu no terreno do Maiorca, por 0-1, o mesmo resultado que havia sofrido às mãos do Manchester City na Liga dos Campeões na terça-feira.

Diego Simeone decidiu deixar João Félix no banco e só lançou o português aos 62 minutos. Seis minutos depois, Muriqi, com a conversão de uma grande penalidade, garantiu três pontos para os maiorquinos.

Com este resultado, o Maiorca deixa a zona de despromoção, ultrapassando o Cadiz. O Atlético Madrid mantém a quarta posição.