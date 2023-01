João Félix tem acordo para reforçar o Chelsea

JN Hoje às 17:17 Facebook

O clube inglês "The Athletic" garante, esta segunda-feira, que o Chelsea chegou a acordo com o Atlético de Madrid para garantir o internacional português no plantel, por empréstimo.

Afinal, João Félix não deve continuar a época no Atlético de Madrid. Segundo o "The Athletic", o Chelsea ganhou corrida ao Arsenal e manchester United e conseguiu chegar a acordo com os "colchoneros" para um empréstimo até ao final da época.

A mesma publicação garante que os "blues" vão pagar 11 milhões de euros ao clube espanhol. Esta temporada, João Félix disputou 20 jogos e marcou cinco golos.