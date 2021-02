João Félix tem covid-19

JN Hoje às 09:27 Facebook

Clube espanhol acaba de anunciar que o avançado internacional português está infetado.

O Atlético de Madrid publicou esta manhã uma nota oficial a dar conta que João Félix testou positivo à covid-19: "O nosso jogador João Félix submeteu-se a uma prova de PCR que deu positivo à covid-19. O avançado permanece isolado no seu domicílio, cumprindo estritamente as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da Liga", pode ler-se no comunicado.

O próximo jogo do Atlético de Madrid será contra o Celta de Vigo, na segunda-feira, a contar para a Liga espanhola. No último encontro, na vitória sobre o Cádiz, por 4-2, o treinador Diego Simeone não pôde contar com Yannick Carrasco, infetado com covid-19.