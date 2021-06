João Félix vai estar dois meses parado devido a lesão

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix, jogador do Atlético de Madrid e da seleção nacional, vai estar dois meses sem jogar futebol, devido a uma lesão que o acompanha há algum tempo e que vai necessitar de uma intervenção cirúrgica.

O jogador do Atlético não conseguiu recuperar na totalidade da lesão no tornozelo e enfrenta um tempo de paragem de cerca de dois meses, segundo as previsões dos médicos.

Félix deverá ser operado esta quinta-feira no Porto, para tratar finalmente de uma lesão que, segundo informa o jornal espanhol "Marca", já o incomoda há algum tempo.

O jogador do Atlético esteve várias vezes lesionado na época 2020/2021, tendo parado um total de 24 dias.