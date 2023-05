João Félix vai regressar ao Atlético de Madrid

JN Hoje às 14:16 Facebook

Chelsea não vai tentar a contratação de João Félix, que não conta para o novo treinador, Mauricio Pochettino.

A aventura de João Félix em Londres está perto de chegar ao fim. O Chelsea não vai tentar garantir a contratação do avançado português, que estará, assim, de regresso ao clube de origem.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, anunciou esta terça-feira que João Félix vai voltar para Madrid, uma vez que o Chelsea não vai tentar prolongar o empréstimo, nem avançar com uma proposta para contratação a título definitivo. De acordo com o dirigente dos "colchoneros", o novo treinador dos "blues", Mauricio Pochettino, comunicou ao Chelsea que não conta com João Félix para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Chelsea em janeiro, por empréstimo do Atlético de Madrid, João Félix disputou 20 jogos, tendo apontado quatro golos ao serviço dos londrinos.