João Félix voltou aos treinos no Atlético de Madrid

Os "colchoneros" realizaram este sábado a primeira sessão de trabalho depois da paragem forçado devido à pandemia de covid-19.

Com todas as medidas de segurança previstas, o Atlético de Madrid treinou este sábado pela primeira vez, depois da suspensão do futebol na sequência da pandemia de Covid-19.

Depois de terem realizados os testes de despiste à doença, os jogadores "colchoneros" subiram ao relvado pela primeira vez nos últimos dois meses, entre eles João Félix. O internacional português, tal como os outros, realizou apenas trabalho individualizado e separados por turnos.

Diego Simeone esteve no relvado a supervisionar os exercícios, mas sempre de máscara de proteção.