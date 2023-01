João Ferreira foi sexto entre os veículos ligeiros

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

O piloto português João Ferreira (Yamaha) foi, este domingo, sexto classificado da categoria T3, dedicada a veículos ligeiros (SSV) protótipos, na primeira etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita.

O campeão nacional de TT concluiu os 367 quilómetros da etapa de hoje, em redor do acampamento da organização, denominado Sea Camp, junto ao Mar Vermelho, com o tempo de 4:08.23 horas, cruzando a linha de chegada a 10.43 minutos do vencedor, o chileno 'Chaleco' López Contardo (Can-Am).

"[Foi] uma etapa muito difícil, tento em conta a ordem de partida com que fomos brindados. Esta situação acaba, por outro lado, por nos permitir evoluir e aprender muito para o futuro na competição. Estamos muito satisfeitos com o resultado nesta que é a nossa primeira etapa de sempre num Dakar", disse o piloto de Leiria.

O belga Guillaume de Mevius (GRALLY) foi o segundo classificado, a 01.49 minutos, com o norte-americano Seth Quintero (BRP) em terceiro, a 03.07 minutos.

Nesta categoria, Hélder Rodrigues (Can-Am) foi oitavo classificado, a 12.05 minutos do mais rápido do dia, enquanto Ricardo Porém (Yamaha) foi 11.º.

Nos T4 (veículos ligeiros derivados de série), Pedro Bianchi Prata, que navega para o brasileiro Bruno Oliveira (Can-Am), foi nono classificado, a 12.54 minutos do vencedor, o lituano Rocas Baciuska (Can-Am).

Nas motas, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que tinha sido 10.º, acabou penalizado com seis minutos e caiu para 17.º, a 13.10 minutos do vencedor, o norte-americano Ricky Brabec (Honda). O argentino Kevin Benavides (KTM) foi segundo, a 19 segundos, com o australiano Toby Price (KTM) em terceiro, num dia em que o britânico Sam Sunderland (GasGas), vencedor em 2022, desistiu devido a queda.

Assim, o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) é o melhor representante nacional, na 12.ª posição, com António Maio (Yamaha) a ser 15.º, ganhando uma posição devido à penalização de Quim Rodrigues Jr. Mário Patrão (KTM) foi 55.º.

Nas quatro rodas, o espanhol Carlos Sainz (Audi) impôs o seu Q E-Tron elétrico ao BRX do francês Sébastien Loeb por apenas 10 segundos, com o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em terceiro, depois de ter vencido o prólogo na véspera.

O árabe Yazeed Al-Rajhi foi o melhor dos Toyota, no quarto lugar, mas já a 2.01 minutos de Sainz, que somou a 42.ª vitória em etapas na prova.

O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), vencedor em 2022, foi sexto, a 7.17 minutos de Sainz. O francês Stéphane Peterhansel (Audi) foi oitavo, a 8.51 minutos.

O português Paulo Fiúza, que navega para o lituano Vaidotas Zala (Hunter), foi 11.º, a 10.57 minutos do vencedor.

Esta segunda-feira disputa-se a segunda etapa, entre Sea Camp e Al Ula, com 590 quilómetros, 431 deles cronometrados.

A 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno decorre na Arábia Saudita até 15 de janeiro.