João Geraldo elimina número três mundial no torneio de Singapura

O português eliminou o terceiro jogador mundial de ténis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano, na ronda de 64 do torneio de Singapura, no qual Shao Jieni também seguiu em frente, mas Marcos Freitas foi afastado.

João Geraldo, 62.º classificado da hierarquia, protagonizou um intenso duelo com Calderano, impondo-se por 3-2, com os parciais de 10-12, 11-3, 11-7, 10-12 e 11-6, marcando encontro com o sueco Kristian Karlsson nos 16 avos de final da prova.

Frente ao chinês Ma Long, número dois do ranking, Marcos Freitas, que ocupa a 26.ª posição na classificação mundial, não teve os mesmos argumentos do compatriota e foi batido de forma relativamente clara, por 3-1 (5-11, 11-5, 3-11 e 5-11).

No sábado, Tiago Apolónia terá uma tarefa ainda mais difícil pela frente, uma vez que vai defrontar o líder da hierarquia masculina, o chinês Fan Zhendong, em encontro referente à ronda de 64.

No setor feminino, a portuguesa Shao Jieni encontrou pouca oposição por parte de Wing Xin Ru, de Singapura, vencendo por categórico 3-0 (11-2, 11-9 e 11-5), mas terá uma adversária substancialmente melhor nos 16 avos de final, a porto-riquenha Adriana Díaz.