João Geraldo fora da titularidade nos Jogos Olímpicos

A equipa masculina de ténis de mesa de Portugal vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, de 24 de julho a 6 de agosto, com quatro atletas - João Monteiro, Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo -, que participam nas provas de equipas e individuais.

No entanto, a equipa lusa será composta por três atletas efetivos, com João Geraldo a ser, à partida, o suplente. Apesar de o atleta de 25 anos, natural de Mirandela, aceitar esta decisão, admite que tinha a esperança de ser titular depois de ter feito, na sua opinião, a melhor época de sempre.

Geraldo sagrou-se campeão da Liga francesa de ténis de mesa pelo Loups d´Angers, a equipa que representa desde 2018. Foi o atleta com melhor score da liga gaulesa (22 vitórias e quatro derrotas) e foi campeão nacional individual em Portugal.

"Admito que não é fácil decidir. Se os Jogos Olímpicos tivessem acontecido em 2020, entenderia perfeitamente a decisão. No entanto, como foi um ano atípico e tive, talvez, a melhor prestação de um português durante este ano, já que as únicas competições realizadas foi uma no Catar, em que até joguei muito bem, e as ligas da Europa, onde participei numa das mais competitivas, fica a mensagem do jogador que sou e aquilo que posso fazer por Portugal. Resta-me apenas respeitar as decisões e dar o meu melhor em qualquer situação, como sempre fiz até agora", afirmou ao JN o jovem jogador transmontano.

Para o presidente da direção do Clube Ténis de Mesa de Mirandela, clube que formou João Geraldo e que continua atento à sua evolução, não restam dúvidas que estamos perante o melhor jogador português da atualidade. "Ele fez uma época extraordinária, foi campeão em França numa equipa que nunca tinha ganhado o título. Fez um score de 22 vitórias e quatro derrotas, três delas aconteceram logo no início: a partir daí, foi o grande líder e o grande obreiro da vitória do Angers. Possivelmente, ele é neste momento o melhor jogador português", garante Isidro Borges.

Recorde-se que João Geraldo integra a comitiva masculina portuguesa que vai estar, a partir desta terça-feira, a participar no Campeonato da Europa Individual de Ténis de Mesa, que vai decorrer em Varsóvia, na Polónia.

A seleção masculina é constituída por João Monteiro, Tiago Apolónia, Marcos Freitas, João Geraldo e ainda Diogo Carvalho. A seleção feminina também marca presença com as atletas Fu Yu, Inês Matos, Leila Oliveira, Rita Fins e Shao Jieni

O Europeu esteve agendado para setembro de 2020, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19