João Gonçalves continua a vestir-se de axadrezado até 2025

JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes João Gonçalves até junho de 2025.

"João Gonçalves renovou contrato com o Boavista FC por mais um ano, numa ligação que se prolonga agora até ao final da época de 2024/25", escreveram as panteras na nota publicada no site oficial.

"Trabalho sempre nos limites para cumprir o meu grande objetivo: jogar pela equipa principal do Boavista. Acredito que o meu dia vai chegar e vou continuar focado e empenhado no trabalho do dia a dia para ajudar a equipa em tudo o que me for possível", avançou o guardião, de 21 anos.

Formado nos axadrezados, o internacional sub-21 acredita que a aposta do treinador "vai dar os seus frutos" num futuro próximo.

"Fiz parte da minha formação no clube e sei que é muito importante para os jovens que estão agora nos escalões de base saberem que existe essa aposta. O Boavista está a apostar forte na formação e já temos vários jogadores na equipa principal, alguns deles que até se sagraram campeões nacionais de sub-19 na última época. Tudo o que está à volta da formação tem tido uma grande evolução desde que eu cheguei em 2017, até ao nível das condições de trabalho", salientou.