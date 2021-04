João Henriques deixa o V. Guimarães e é substituído por Bino Maçães

Nuno Barbosa e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:26, atualizado às 00:48 Facebook

Rei morto, rei posto. Na sequência da derrota (1-2) deste domingo, frente ao Tondela, no Estádio D. Afonso Henriques, o treinador João Henriques deixou o comando técnico do V. Guimarães. Bino Maçães assume as funções "com efeitos imediatos", conforme anunciou o clube minhoto, através de um comunicado publicado no site oficial.

.João Henriques não resistiu à quarta derrota consecutiva do Vitória e terminou este domingo a ligação ao clube, após 25 jogos no comando técnico, onde somou nove triunfos.

"O Vitória regista e enaltece a forma como João Henriques serviu o clube. Com o treinador abandonam também funções os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno", acrescenta a SAD vitoriana.

Na mesma nota, o Vitória anuncia que Bino Maçães, de 48 anos, deixa a equipa B para treinar a principal e põe mãos à obra já na sessão desta segunda-feira "iniciando a preparação da deslocação a Portimão, agendada para a próxima sexta-feira".

O novo treinador do V. Guimarães iniciou esta carreira na formação do F. C. Porto e mudou-se para a equipa B dos minhotos na pretérita temporada. No total, dirigiu a formação secundária em 30 partidas, somando 14 vitórias. Na presente época, o V. Guimarães B disputa a Série B do Campeonato de Portugal, seguindo na terceira posição, com 29 pontos, apenas atrás do líder Fafe (34) e do vice-líder Pevidém (33).

Bino é o terceiro treinador da época da equipa minhota. Tiago Mendes foi o primeiro e saiu ao fim de três jogos. Seguiu-se João Henriques que durou 25 partidas.