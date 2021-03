João Henriques ambicioso para a visita ao líder

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:48 Facebook

João Henriques quer retomar o caminho das vitórias no campeonato e foi objetivo na antevisão ao jogo de sábado, às 20h30, na casa do líder Sporting, referente à 24ª jornada do campeonato.

"O Sporting ainda não perdeu com ninguém, mas há sempre uma primeira vez. Não é nenhum troféu sermos a primeira equipa a ganhar ao primeiro classificado. Estamos focados em vencer e queremos ser ambiciosos e competentes", disse o treinador do Vitória de Guimarães, na projeção do encontro em Alvalade.

A ambição está presente no discurso do responsável técnico dos minhotos, embora com consciência do valor leonino. "Está a caminhar a passos largos para o que é o sucesso na época. É uma equipa forte, a melhor do campeonato, porque está em primeiro, e com uma vantagem confortável que lhe dá o conforto para, nos momentos menos bons do jogo, arranjar soluções para vencer", recordou.

Na primeira volta, o Sporting venceu em Guimarães por um expressivo 4-0. Precavido, o treinador espera naturalmente um jogo diferente.

"Na altura tinha dito que o Sporting ia vencendo os 150 e 200 metros. Agora já vai na maratona e segue na frente. Se, na altura, era uma surpresa, agora é uma certeza. Estamos à procura de quem vai à nossa frente, de melhorar e encurtar distâncias. O Vitória vai fazer um jogo muito competente e vai dignificar os objetivos do clube. Não vamos esquecer o jogo da primeira volta. Fomos surpreendidos e não queremos que se repita", lembrou.