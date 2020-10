João Henriques assinou até ao fim da época com mais um ano de opção

Nuno Barbosa e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:00 Facebook

O sucessor de Tiago Mendes no comando técnico do Vitória Sport Clube está "amarrado". Conforme o JN já tinha dado conta, João Henriques foi o treinador escolhido pelo presidente Miguel Pinto Lisboa para liderar o clube e, segundo nos foi possível apurar, o escolhido assinou contrato até ao final da presente época com mais uma de opção.

As negociações entre a SAD minhota e João Henriques foram intermediadas pelo empresário Daniel Lorenz e chegaram a bom porto ao fim da noite deste domingo.

João Henriques já vai dirigir o treino da tarde desta segunda-feira, a oficialização foi feita há instantes. O Vitória de Guimarães volta a jogar na próxima segunda-feira, no Bessa, frente ao Boavista, em partida referente à quarta jornada do campeonato, pelo que o novo treinador tem uma semana para dar o seu cunho à equipa minhota.

O novo treinador, de 47 anos, abraça um dos projetos mais exigentes da carreira. João Henriques estava sem treinar desde que deixou o Santa Clara, no final da pretérita temporada, depois de dois anos de visível sucesso no clube açoriano.