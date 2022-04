Vitória justa para o Benfica que esteve consistente defensivamente e agressivo nas transições ofensivas. Criou os melhores lances e concretizou.

Excelente arranque

Bela entrada do Benfica que se traduziu no primeiro golo. Depois de marcar recuou demasiado as linhas, mas conseguiu impedir que o Sporting fizesse remates enquadrados. Excelente organização do bloco médio-baixo.