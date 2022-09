João Henriques "consciente da realidade" aponta a futuro risonho do Marítimo

JN/Agências Hoje às 15:18 Facebook

O novo treinador do Marítimo, João Henriques, está consciente da posição de lanterna-vermelha da equipa madeirense na Liga, mas pretende fazer com que o "futuro a curto prazo seja risonho".

"Com consciência da realidade, vamos procurar corresponder ao pedido para que façamos um trabalho condizente com aquilo que é o historial deste clube", disse João Henriques, na conferência de apresentação como sucessor de Vasco Seabra no cargo.

O treinador, natural de Tomar, assume o conjunto insular a escassos dias da 6.ª jornada da Liga, encontrando o conjunto na última posição da competição, sem qualquer ponto arrecadado.

Questionado sobre se a atual crise diretiva no Marítimo, com uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) demissionária, o deixava apreensivo, João Henriques frisou que a "única coisa que assusta são os zero pontos" na classificação, mas que "não é dramático, porque à 5.ª jornada ainda há muitos pontos em disputa".

"Sabemos que há 80 e tal pontos em disputa. Gostaríamos de os conquistar a todos, mas não é possível, não é real. Vamos ganhar muitos jogos, empatar alguns e perder outros. Infelizmente, vamos perder mais vezes do que ganhamos, porque é a condição natural das equipas que estão abaixo do quinto lugar e não disputam o título", sublinhou o novo timoneiro maritimista, que assinou um contrato válido por dois anos.

"Temos duas missões aqui. A primeira passa por vencer jogos e colocar o Marítimo no lugar que deve estar, de forma a consolidar cada vez mais a sua posição no panorama nacional para se aproximar dos lugares de tranquilidade que toda a gente deseja. A segunda passa por valorizar jogadores, porque todos os clubes precisam de retorno financeiro", realçou o treinador que trouxe para a Madeira o seu adjunto Luís Morgado, o preparador físico Alberto Carvalho e o analista Mauro Moderno.

O próximo jogo do Marítimo está marcado para domingo, às 18 horas, com a receção ao Gil Vicente, 13.º colocado, com cinco pontos.

"Temos três dias para o jogo com o Gil Vicente e vamos estar focados em tentar conquistar os primeiros pontos, para depois termos tempo para pensar em tudo o que possa ser possível para que o Marítimo esteja mais forte", destacou.

João Henriques estreou-se na Liga no Paços de Ferreira, em 2017/2018, sem evitar a despromoção do emblema nortenho ao segundo escalão. Depois, levou o Santa Clara aos 10.º e 9.º lugares do campeonato, respetivamente.

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, enalteceu a postura do novo treinador em aceitar o convite apesar da atual situação do emblema madeirense.

"Aceitou o nosso convite consciente das dificuldades que vamos enfrentar. Quando assim é, transmite-nos a esperança de que com trabalho, paciência e muito sacrifício vamos vencer esta difícil missão que temos para cumprir", enfatizou o dirigente, de 69 anos.