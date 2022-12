João Henriques de saída do Marítimo

Eduardo Pedrosa Costa e Arnaldo Cafofo Hoje às 20:59 Facebook

O treinador João Henriques está próximo de abandonar o Marítimo após uma sequência de maus resultados.

Três meses depois de ter chegado ao comando técnico do Marítimo, o treinador João Henriques está de saída do clube madeirense. Segundo apurou o JN, os dirigentes do Marítimo chegaram de Faro, depois da derrota contra o Farense, e reuniram-se com o treinador para acordar a rescisão de contrato. O técnico não resistiu aos maus resultados (sete derrotas em 11 jogos) e foi contestado pelos sócios, fator que também influenciou a decisão da SAD.

Segundo sabe o JN, Ricardo Soares é uma das possibilidades para substituir João Henriques no Marítimo.