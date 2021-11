João Henriques deixa o Moreirense

JN Hoje às 16:07 Facebook

João Henriques está de saída do Moreirense, apurou o JN. O técnico rescindiu com o emblema minhoto após 15 jogos.

Um treinador vive, essencialmente, de vitórias, e a escassez de triunfos do Moreirense deu origem a uma chicotada no banco. Ao que o JN apurou, João Henriques já não é mais treinador do emblema cónego.



Ao serviço dos minhotos, João Henriques somou 15 jogos, fechando este ciclo com apenas uma vitória, seis empates e cinco derrotas para a Liga. Um dos triunfos mais importantes foi na semana passada, nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal, com o Moreirense a eliminar o rival Vitória de Guimarães (3-2) da prova rainha.

Esta foi a quarta experiência de João Henriques no principal escalão do futebol português, depois de ter passado por Paços de Ferreira, Santa Clara e Vitória de Guimarães.