João Henriques diz que Santa Clara não vai a Alvalade "à procura do pontinho"

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Santa Clara garantiu, esta quinta-feira, que a equipa não vai "à procura do pontinho" no encontro frente ao Sporting em Alvalade, na 31.ª jornada.

"Estamos numa altura da época em que não vamos à procura do pontinho e defender. Estamos a querer jogar o jogo da melhor forma possível", disse João Henriques, em conferência de imprensa.

O técnico referiu que a equipa insular costuma ter "jogos bem conseguidos" quando defronta uma formação que joga "futebol declaradamente de ataque" e que vai estar "preparada".

"A equipa vai estar preparada para defrontar mais um adversário difícil, mas com o mesmo objetivo e com a mesma certeza de que vamos fazer um bom jogo, competitivo e com muta organização ofensiva e defensiva", declarou.

João Henriques realçou que o Sporting é uma equipa com "ideias bem vincadas" devido ao treinador Rúben Amorim e que os leões "estão confiantes devido à sequência de bons resultados".

"É um Sporting que nesta altura do campeonato vem de uma sequência de bons resultados e naturalmente mais confiante, com bons jovens a aparecer, a trazerem alguma frescura à equipa também, a tentarem agarrar a oportunidade que está a ser dada", declarou.

Questionado sobre se o Santa Clara poderá surpreender o Sporting como surpreendeu o Benfica (que venceu por 4-3 no estádio da Luz), o treinador disse não existir "jogos iguais".

"Não podemos comparar o momento em que se consegue fazer um jogo tal como se fez com o Benfica. Este é um momento diferente, é uma equipa diferente, num contexto diferente. Portanto, o jogo vai ser diferente, com toda a certeza", disse.

Nos últimos três jogos, o Sporting registou duas vitórias, diante de Gil Vicente (2-1) e Belenenses SAD (3-1), e um empate frente ao Moreirense na última jornada (0-0).

O Santa Clara nas últimas três partidas arrecadou uma vitória frente ao Benfica (4-3) e somou duas derrotas, com Boavista e Marítimo, ambas por 1-0.

O Sporting, terceiro classificado, com 56 pontos, recebe o Santa Clara, nono, com 38, na próxima sexta-feira, às 19.15 horas, na 31.ª jornada.