João Henriques e a vitória histórica do Santa Clara na Luz: "Estávamos confiantes"

Em 2020, o Santa Clara conseguiu a única vitória frente ao Benfica sob o comando de João Henriques. Ao JN, o treinador explica que, na altura, a equipa estava "confiante" que ia vencer o jogo.

O Benfica recebe, no sábado, o Santa Clara, no derradeiro desafio para conquistar o campeonato. Em 2020, os açorianos deslocaram-se à Luz e conseguiram a única vitória da história diante das águias, numa vitória por 4-3. João Henriques era o treinador da altura e, ao JN, destacou que o plantel estava confiante num triunfo.

"Acreditámos muito na possibilidade de fazer história para o Santa Clara. Estávamos numa boa fase, o Benfica nem tanto, e o contexto pandémico, de não haver adeptos nos estádios, equilibrou mais as contas. Estávamos confiantes. Nos últimos minutos revertemos uma desvantagem de 3-2 para o 4-3, com muita crença daquilo que estávamos a fazer no jogo. Foi extraordinário, pouca gente se pode gabar de marcar quatro golos na Luz. Vamos recordar para sempre essa vitória", começou por explicar João Henriques, ao JN.