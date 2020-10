João Henriques é o novo treinador do Vitória de Guimarães

Arnaldo Martins e Vitor Jorge Oliveira Ontem às 23:19 Facebook

Os vitorianos já escolheram o sucessor de Tiago Mendes no comando técnico: João Henriques, ex-treinador do Santa Clara.

Segundo apurou o JN, o ex-técnico do Santa Clara e o Vitória de Guimarães chegaram a acordo este domingo. Esta segunda-feira, João Henriques será apresentado e começa a trabalhar com os vimaranenses. O empresário Jorge Mendes, sabe o nosso jornal, foi decisivo na conclusão do processo.

João Henriques, que orientou o Santa Clara nas últimas duas épocas, conseguindo a melhor classificação de sempre dos açorianos na Liga, já orientou também o Paços de Ferreira e o Leixões.

Recorde-se que, esta semana, Tiago Mendes decidiu rescindir com o Vitória de Guimarães, uma decisão que "surpreendeu" o clube. O treinador terá ficado insatisfeito com a forma como a estrutura atacou o mercado e manifestou o desejo de abandonar o projeto ao fim de três jornadas.

O Vitória de Guimarães referiu, em comunicado, que "as decisões tomadas relativamente à equipa principal tiveram a participação e a concordância do técnico e que este sempre teve total autonomia para o exercício da sua liderança". O clube entendeu que a saída de Tiago Mendes só pode ser encarada como "uma manifestação de insegurança que é incompatível com o Vitória SC", já que o treinador ainda se encontra "a frequentar o curso UEFA Pro".