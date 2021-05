João Henriques não confirma ida para o Moreirense

JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

O treinador João Henriques, que tem sido apontado como próximo técnico do Moreirense, não confirmou esta sexta-feira a contratação, mas admite que já falou com Vasco Seabra, que anunciou a saída.

À margem da gala do jornal Gaiense, o treinador não confirmou que o futuro vai passar pelo Moreirense, no entanto, afirmou que já falou com Vasco Seabra, que na semana passada anunciou a saída de Moreira de Cónegos, depois do oitavo lugar no campeonato.

"As coisas estão encaminhadas para iniciar um projeto e ter a oportunidade de dar um cunho pessoal é sempre muito melhor para o sucesso pretendido, dado que entrar numa equipa a meio da época é sempre mais complicado", começou por dizer o treinador.

João Henriques explicou que está a aguardar a situação esteja resolvido para poder falar sobre o futuro. "Enquanto o vínculo de saída não for oficializado, não me vou pronunciar muito mais sobre o assunto por uma questão de respeito. Já conversámos os dois. O Vasco Seabra também se disponibilizou para me passar informações sobre o plantel", salientou.