João Henriques: "Não podemos cometer erros individuais contra equipas desta qualidade"

O treinador do Vitória de Guimarães considerou que a derrota frente ao Sporting resultou de "erros individuais" e vê "falta de maturidade competitiva".

"A goleada é muito fácil de explicar. Erros individuais a este nível, da forma com o aconteceram, ditaram os números pesados. Entrámos dez minutos menos bem na partida, a partir daí o Vitória esteve sempre por cima do jogo. Ao segundo erro individual, sofremos o 2-0. Não vamos falar em justiças, mas sim em ingratidão perante aquilo que o Vitória fez. Não podemos cometer erros individuais contra equipas desta qualidade. Oferecemos praticamente cada uma das situações de finalização ao Sporting. Depois, na segunda parte, entrámos bem novamente e até marcámos um golo que foi anulado, mas sofremos o 3-0 e isso deita por terra tudo aquilo que pretendíamos", começou por dizer João Henriques.

O treinador dos vimaranenses considerou ainda que a equipa tem "falta de maturidade competitiva" mas que está a trabalhar para melhorar.

"Na primeira parte, entre o 1-0 e o 2-0, temos várias situações na área do Sporting com perigo, mas, lá está, esta equipa está a sofrer as dores de crescimento de uma equipa que tem pouca maturidade competitiva e nestas alturas isso fica demonstrado. Estamos a trabalhar para melhorar, estas situações vão de pouca maturidade competitiva a alguma falta de confiança dos jogadores. Precisamos de crescer com pontos, mas não soubemos estar à altura deste jogo", concluiu.

O Sporting goleou (4-0), este sábado, o Vitória de Guimarães, no Minho, na sétima jornada da Liga. Pedro Gonçalves chegou aos sete golos e lidera a lista de melhores marcadores.