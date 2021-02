João Henriques: "Não quis sacrificar Quaresma. Isto não é a final da Liga dos Campeões"

Hoje às 18:41 Facebook

O treinador do Vitória de Guimarães explicou, este domingo, a ausência de Ricardo Quaresma do onze dos minhotos.

"É um jogador que estava trabalhado para jogar no onze inicial. Sentiu no último treino uma dor que o impediu de entrar no onze. Pensámos que a dor estaria debelada de forma a ajudar a equipa se ela precisasse. Experimentámos no aquecimento e não entrou por precaução. Temos muitos jogos pela frente. Não vamos sacrificar um jogador que não está a 100%. Não é a final da Liga dos Campeões. É um jogador que nos pode dar muito mais na sexta-feira. Ele ainda tentou, ainda se disponibilizou, porque é um profissional de excelência, mas eu não permiti", explicou João Henriques.

O Vitória de Guimarães perdeu (2-1), este domingo, diante do Paços de Ferreira e somou o quinto jogo sem vencer mas, ainda assim, o treinador do Vitória destacou as boas exibições da equipa.

"A última vitória foi a 31 de janeiro, mas o jogo seguinte foi empatar no Estádio da Luz. Depois, empatámos com o Belenenses num jogo em que todas as equipas que lá vão jogam na lotaria. É uma coisa estranha do futebol português. Não chamo ao Jamor um campo de futebol sequer. Com o Rio Ave fizemos um dos melhores jogos em termos exibicionais, mas perdemos. Esse jogo foi como um soco no estômago. Hoje, foi um jogo bem disputado. Poderia cair para qualquer um dos lados. Cada vez que fazemos um erro parece que pagamos logo com um golo. Temos sido penalizados por erros individuais", concluiu.