João Henriques: "O empate era lisonjeiro para o Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da derrota frente ao Benfica, João Henriques considerou o resultado "injusto" e lamentou "os fatores que não dão para controlar e que desequilibram sempre".

"Trabalhámos muito e defrontamos equipas que são mais fortes do que nós. Depois, há fatores que não conseguimos controlar. Esses fatores desequilibram sempre. Eu trabalho tanto para o futebol português, para dar mais competitividade para que depois equipas como o Benfica sejam mais competitivos na Liga dos Campeões. Uma primeira parte espetacular do Santa Clara a ganhar justamente e ainda aquém porque falhámos uma oportunidade para fazer o 2-0", começou por dizer o treinador do Santa Clara, deixando críticas à decisão que valeu o primeiro golo do Benfica. No início do lance, existe uma possível falta de Chiquinho. O VAR analisou mas o tento foi validado.

"Na segunda parte, apesar de o Benfica ter colocado mais um ponta de lança, as oportunidades só surgiram após um lance que deixo para vocês analisarem. E após o empate, o Benfica empolgou-se. Mas não me vou esquecer das mais e melhores oportunidades que o Santa Clara criou. O Benfica é a equipa forte que é, mas o Santa Clara mostrou que está no campeonato para conquistar pontos desde que deixem fazer o trabalho. Não estou a falar do árbitro, existem meios para auxiliar os árbitros para que vejam coisas que os árbitros não veem. Quando se auxilia com VAR, um lance que deu golo é sujeito a análise e não se vê o que eu já vi: houve uma falta sobre o Nené. O lance tem de ser anulado", acrescentou, salientando ainda que o resultado foi "injusto".

"Saio com sentimento de amargo de boca. O empate era lisonjeiro para o Benfica, de acordo com as oportunidades de golo. Temos as melhores ocasiões, os mesmos remates à baliza, o Benfica com mais posse mas no meio-campo deles", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, o Santa Clara nos Açores, na 11.ª jornada da Liga. Carlos Júnior, na sequência de um cruzamento de Rafael Ramos, inaugurou o marcador. Já na segunda parte, Vinícius e Pizzi marcaram os golos da reviravolta encarnada.