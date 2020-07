João Henriques: "O primeiro objetivo foi conseguido, ficar na Liga".

JN Hoje às 22:10, atualizado às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

João Henriques, treinador do Santa Clara, considerou que as ambas as equipas não estiveram "muito bem" em termos ofensivos, mas mostrou-se satisfeito pela equipa, apesar da derrota em Alvalade (1-0) esta sexta-feira, em jogo da 31.ª jornada da Liga, ter cumprido o principal objetivo, a permanência.

"Em termos ofensivos nenhuma equipa esteve muito bem. Houve um remate enquadrado e um golo. De resto, estivemos sempre bem a fechar os espaços, organizados, a dificultar a tarefa do Sporting. Não estivemos tão assertivos como gostaríamos no último terço, o que faria com que criássemos mais perigo, mas foi só nesse aspeto que não estivemos à altura. Permitimos ao Sporting ter mais bola, estar mais no meio-campo ofensivo, mas foi concedido por nós para chegarmos à baliza contrária através de transições. Nenhuma equipa teve mais do que a oportunidade do golo e a eficácia ditou o resultado", começou por analisar o técnico dos açorianos.

João Henriques não se mostrou preocupado pela fraca finalização revelada frente aos leões e justificou: "Noutras situações conseguimos criar situações para finalizar, aqui é que não. Estamos muito confiantes nos próximos três jogos. O primeiro objetivo foi conseguido, ficar na Liga. Tem sido uma época muito bem conseguida, mas queremos terminar com chave de ouro. Queremos conquistar os nove pontos que faltam."

Garantida a permanência, segue-se outra meta que o treinador gostaria de alcançar. "Vamos continuar focados e vamos estar muito concentrados na procura dos pontos que nos permitam ultrapassar o objetivo dos 42 pontos. Não vamos deitar a toalha ao chão e temos confiança no que vamos fazer", finalizou.