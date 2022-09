João Henriques oficializado como treinador do Marítimo

JN Hoje às 12:09 Facebook

João Henriques sucede a Vasco Seabra no comando técnico dos madeirenses.

O Marítimo apresentou, esta quinta-feira, João Henriques como novo treinador, sucedendo a Vasco Seabra no cargo.

O novo técnico dos insulares, de 49 anos, terá como adjuntos Luís Morgado (adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico) e Mauro Moderno (analista).

Após experiências no Santa Clara, no Vitória de Guimarães e no Moreirense, João Henriques regressa ao ativo com o objetivo de recuperar o Marítimo, que perdeu nas cinco primeiras jornadas da Liga.

O primeiro jogo enquanto treinador dos madeirenses será frente ao Gil Vicente, no domingo (18 horas), no Estádio do Marítimo.