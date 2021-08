João Henriques: "Pecámos por não fazer o golo que os jogadores mereciam"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Moreirense destacou que a equipa minhota merecia mais diante do Benfica e elogiou a atitude dos atletas.

"Queríamos levar o jogo sem sofrer golos nos primeiros minutos. Na primeira vez em que o Benfica teve uma situação na nossa área, marcou golo. Nos primeiros 20 minutos, a equipa permitiu ao Benfica chegar à nossa área com alguma frequência, mas soube reagir após o 2-0. Apenas pecámos por não fazer o golo que os jogadores mereciam. Parabéns aos jogadores pela grande capacidade que tiveram em reagir à adversidade e levar o jogo para os últimos minutos, criando incerteza no resultado. É este o Moreirense que pretendemos para os próximos jogos", afirmou João Henriques.

O Benfica venceu (2-1), este sábado, o Moreirense, em Moreira de Cónegos, na primeira jornada da Liga. Lucas Veríssimo e Waldschmidt marcaram os golos dos encarnados e Rafael Martins reduziu. Diogo Gonçalves foi expulso.

Com este triunfo, o Benfica junta-se a Sporting e Estoril Praia no trio de líderes da prova, todos com três pontos, enquanto o Moreirense acompanha Arouca e Vizela nas equipas que não somaram pontos no arranque do campeonato.