João Henriques: "Saímos com o sentimento de que podíamos levar mais qualquer coisa"

O treinador do Vitória de Guimarães afirmou, este sábado, que o jogo com o Sporting teve "poucas oportunidades" e que os vimaranenses conseguiram criar dificuldades.

"Não foi propriamente um desaire, foi uma derrota pela diferença mínima. Tivemos duas ou três oportunidades para fazer golo. Foi um jogo com poucas oportunidades, não pressionámos tão alto como gostaríamos, mérito do Sporting. Depois uma segunda parte mais bem conseguida nesse aspeto, conseguimos criar mais dificuldades ao adversário, mas curiosamente as melhores oportunidades são na primeira parte, com duas bolas nos ferros. Saímos com o sentimento de que podíamos levar mais qualquer coisa daqui", começou por dizer João Henriques.

Com o desaire em Alvalade, o Vitória segue na sexta posição, com 35 pontos, já a nove do Paços de Ferreira, que ocupa a quinta posição, última de acesso às competições europeias. Mas, ainda assim, o técnico recusa atirar a toalha ao chão.

"Estamos focados jogo a jogo, a próxima jornada também vale três pontos, faltam ainda trinta. Vamos concentrar-nos no que podemos fazer, que é começar a ganhar os jogos com consistência e conseguir uma boa sequência de jogos até final. Todas as equipas vão perder pontos e nós estamos focados no nosso trabalho e no que podemos melhorar. Hoje faltou o golo que podíamos ter feito. Se calhar saíamos daqui com outro resultado e somávamos mais um ponto. Foi o que me pareceu que era mais justo neste jogo", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado em Alvalade, o Vitória de Guimarães na 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio marcou o único golo do jogo e Essugo tornou-se no jogador mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal dos leões, ao estrear-se com 16 anos.