João Henriques: "Seria muito penalizador parar o futebol"

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, não acredita que o elevado número de casos de covid-19 que têm afetado o país possa levar à suspensão dos campeonatos.

O treinador dos minhotos foi objetivo na justificação. "Para bem do futebol português temos de continuar. Somos das profissões mais controladas e seria muito penalizador parar o futebol. Na Europa, há países que confinaram totalmente e o futebol continuou. Devemos fazer o mesmo", explicou, nesta manhã de quarta-feira, durante a antevisão ao encontro de quinta-feira (20.15 horas), com o Nacional da Madeira, em atraso da 12ª jornada da Liga. "Fazemos parte do entretenimento e também é importante continuar para as pessoas que são obrigadas a ficar em casa", acrescentou.

Relativamente ao jogo, o treinador dos minhotos garantiu que o relvado está em boas condições e sem gelo, o principal causador do adiamento do jogo com o Farense, em duas ocasiões, no passado fim de semana.

Considerando que a ausência de competição prejudicou o "ritmo competitivo" da sua equipa, a certeza que os seus jogadores estarão aptos para lutar pelo melhor resultado. "Estamos preparados para este jogo e fisicamente disponíveis. [A falta de] ritmo competitivo tentamos colmatar com os treinos", revelou.