João Henriques: "Tenho o balneário numa tremenda frustração, lutámos até ao fim"

O treinador do Moreirense elogiou, este sábado, a exibição da equipa minhota diante do Sporting, apesar do desaire em Alvalade.

"Tenho o balneário numa tremenda frustração porque sentimos que o que fizemos podia ter dado para mais do que levámos, que é nada. É um orgulho trabalhar com um grupo como este, que mostrou esta qualidade aqui. O Kewin não fez grandes defesas. Eles tiveram oportunidades, mas não temos culpa que falhem a baliza. O Sporting teve mais posse de bola, oportunidades e domínio, mas estivemos estendidos no campo a lutar pelo resultado até ao apito final", começou por dizer João Henriques, elogiando ainda o grupo.

"Na primeira parte só permitimos o golo na bola parada, mas a equipa esteve sempre bem. Na segunda, o Sporting tentou controlar com bola, podíamos ter feito mais nas transições, mas tivemos a equipa subida a pressionar frente a uma equipa que é campeã nacional e que vem de uma vitória na Champions. Os meus jogadores mereciam muito mais e esta equipa merecia mais do que os sete pontos que têm no campeonato, pela forma como se tem apresentado em todos os campos. Temos um plantel com muita qualidade. Hoje esteou-se o Matheus Silva que ainda não tinha jogado, outros há que têm poucos minutos. Todos têm muita qualidade e vamos fazer um campeonato de acordo com o que o Moreirense tem perspetivado para esta época", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, o Moreirense, em Alvalade, em jogo da nona jornada da Liga. Coates marcou o único golo do jogo. Moreirense continua sem conseguir vencer em casa dos Leões. Com este resultado, a equipa leonina igualou o F. C. Porto na liderança provisória da Liga. Já o Moreirense, que tem apenas uma vitória no campeonato, mantém-se no 14.º lugar, com sete pontos.