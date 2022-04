João Koehler: "Vai ser muito duro quando Pinto da Costa decidir sair"

Arnaldo Martins Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

João Rafael Koehler, adepto do F. C. Porto desde o berço e parceiro da atual Direção, deixa alerta. Deseja mais receitas e acredita na conquista da Liga dos Campeões.

Marca a agenda, inclusive as férias, em função do calendário do F. C. Porto. Por influência do avô materno e uma família 100% azul e branca, João Rafael Koehler abraçou, desde o primeiro dia, a luta do Dragão e de um centralismo que "continua a existir", diz, em entrevista ao JN. O advogado, de 48 anos, que se tornou num dos maiores empresários da nova geração, com investimentos desde o setor tradicional (indústria) à tecnologia, garante que está sempre disponível para intervir no futuro da nação portista, mas que "nunca faria uma lista contra o presidente Pinto da Costa".

O seu avô dava-lhe uma semanada sempre que o F. C. Porto ganhava ao Benfica?