João Marcelo no boletim clínico com entorse no tornozelo direito

O futebolista João Marcelo contraiu uma entorse no tornozelo direito e consta do boletim clínico do F. C. Porto, anunciaram, esta segunda-feira, os dragões, no início da preparação da receção ao Estoril Praia, da 24.ª jornada da Liga.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do clube azul e branco na Internet, o defesa central brasileiro, que habitualmente compete ao serviço da equipa B, juntou-se a Francisco Meixedo e aos compatriotas Galeno e Evanilson entre o lote de indisponíveis.

O quarteto falhou a sessão vespertina sob orientação do treinador Sérgio Conceição, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde o plantel voltou a treinar dois dias depois do êxito na visita ao Desportivo de Chaves (3-1), da 23.ª ronda.

O vice-líder F. C. Porto, com 54 pontos, a oito do Benfica, recebe o Estoril Praia, 15.º, com 22, seis acima da posição de play-off e sete face à zona de descida direta, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga.