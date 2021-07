João Mário assina contrato de cinco épocas

JN/Agências Hoje às 12:49 Facebook

O futebolista internacional português João Mário assinou um contrato por cinco épocas com o Benfica, com o clube a informar que o mesmo é válido "até 2026" e que o jogador será apresentado nos próximos dias.

"O médio assinou contrato até 2026 e será apresentado nos próximos dias, no Estádio da Luz", indicou o clube, já depois de, durante a manhã, ter anunciado que o médio era reforço, mas sem adiantar, inicialmente, a duração do vínculo.

Mais tarde, o clube apresentou um vídeo e imagens do jogador, no Centro de estágios do Seixal, juntamente com Rui Costa, que na sexta-feira anunciou assumir a presidência do Benfica, face à suspensão de funções de Luís Filipe Vieira, indiciado por vários crimes.

✍️ @joaome17 é ⚪!#DeTodosUm pic.twitter.com/daOK45IJRt - SL Benfica (@SLBenfica) July 13, 2021

João Mário já esteve também com Jorge Jesus, treinador que o orientou no Sporting, clube a que o médio esteve emprestado pelo Inter Milão, e pelo qual se sagrou campeão nacional.

O médio, que foi contratado pelo Inter ao Sporting em 2016, por 40 milhões de euros, tinha mais um ano de contrato com os italianos, mas nunca se conseguiu impor, somando apenas 69 partidas e quatro golos pelo clube transalpino, e na segunda-feira os italianos comunicaram a rescisão com o jogador.

Na carreira, João Mário fez grande parte do seu percurso no Sporting, clube a que chegou com 10 anos e pelo qual fez toda a formação, antes de chegar à equipa principal, em que se afirmaria nas épocas de 2014/15 e 2015/16, esta já com Jorge Jesus.

No final dessa temporada seria, então, transferido para o Inter Milão, mas sem conseguir ter o mesmo desempenho na equipa italiana, acabando por ser emprestado em 2017/18 ao West Ham, em 2019/20 ao Lokomotiv Moscovo e em 2020/21 ao Sporting.