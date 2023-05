JN Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A recuperar de uma lesão na perna direita, João Mário foi o único ausente na sessão de trabalho do F .C. Porto, que decorreu nesta quarta-feira, no Olival.

A preparar o jogo do próximo domingo (20.30 horas), frente ao Casa Pia, no Dragão, a equipa de Sérgio Conceição não vai contar com o lateral direito, que praticamente não joga há dois meses.

Castigados, Marcano e Otávio são também baixas confirmadas no próximo duelo