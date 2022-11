João Mário bate recorde de golos e é o cérebro das águias

O médio do Benfica fez o golo que permitiu às águias passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, no primeiro lugar do grupo, e segue embalado para a melhor época da carreira

O grande arranque dos encarnados tem dedo de vários protagonistas, mas João Mário tem sido um dos principais. Ontem, marcou o 6-1 que permitiu aos encarnados apurarem-se para a fase seguinte da Champions na primeira posição do Grupo H, por terem mais golos marcados fora (9-6), uma vez que nos outros parâmetros estavam empatados com o gigante PSG.

Ainda nem a meio da temporada chegámos, e o médio já soma oito golos, um recorde de carreira, e com oito assistências está a apenas dois passes para golo de igualar uma das melhores temporadas que realizou, quando estava no Sporting (2015/16) e cumpriu 45 jogos, marcou sete vezes e assistiu por 10 ocasiões.

As performances sob as ordens de Roger Schmidt têm impressionado, pois além da influência com e sem bola, o treinador alemão parece estar a recuperar a aura que outrora fez de João Mário uma das promessas mais entusiasmantes do futebol português. Como termo de comparação, o internacional português já marcou, em 21 jogos, tanto como nas últimas quatro temporadas.