João Mário com via aberta para regressar a Alvalade

O internacional português deve ser anunciado ainda esta segunda-feira como jogador do Sporting. João Mário regressará a Alvalade por empréstimo do Inter Milão, com quem tem contrato até 2022, sem qualquer tipo de opção de compra.

Segundo confirmou o JN, durante a época de empréstimo ao Sporting, dois terços do ordenado do jogador serão pagos pelo Inter Milão. Aos leões caberá pagar um total de um milhão de euros ao jogador formado no clube.

João Mário chegou ao Sporting em 2002 e saiu em 2016 precisamente para o Inter Milão. Na última época jogou por empréstimo no Lokomotiv Moscovo. Este defeso chegou a ser apontado, entre outros, como alvo do Benfica, mas é no Sporting que vai jogar.