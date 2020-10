João Mário de volta a Alvalade

JN Hoje às 20:54 Facebook

Quatro anos depois de ter saído para o Inter de Milão, o médio português regressa a Alvalade, por empréstimo do clube italiano.

João Mário foi oficializado esta terça-feira como reforço do Sporting. O médio, de 27 anos, é reforço de peso para o plantel de Rúben Amorim e chega cedido pelo Inter de Milão até ao final desta época.

"As sensações são óptimas. Quis sempre voltar onde me sinto bem, onde fui feliz e onde quero voltar a ser feliz. Para mim, é uma grande honra voltar a esta casa que conheço bem. Sou mais um para ajudar", disse, aos canais oficiais do clube.

Internacional português, João Mário deixou Alvalade há quatro ano, precisamente para assinar pelo Inter de Milão, que, na altura, pagou cerca de 40 milhões de euros pela transferência. Contudo, o médio nunca se impôs em Itália.

Este é o terceiro empréstimo de João Mário desde que rumou ao clube italiano, depois de West Ham (Inglaterra) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).