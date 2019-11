João Mário dispensado da seleção por lesão

Ontem às 22:47 Facebook

Médio do Lokomotiv de Moscovo é a terceira baixa para os jogos decisivo com a Lituânia e o Luxemburgo, depois de Pepe e de Nélson Semedo.

João Mário também não vai estar às ordens de Fernando Santos nos duelos de Portugal com a Lituânia e com o Luxemburgo, decisivos para o apuramento para a fase final do Europeu do próximo ano.

O médio do Lokomotiv de Moscovo (Rússia) é a terceira baixa para esses encontros, juntando-se a Pepe e a Nélson Semedo, também dispensados devido a lesão.

João Cancelo e Domingos Duarte foram chamados para colmatar as ausências anteriores, faltando saber se Fernando Santos chamará alguém para substituir João Mário.