João Mário e Gonçalo Guedes titulares na Ucrânia

Fernando Santos surpreende para jogo decisivo de qualificação para o Euro 2020 e deixa Bruno Fernandes e João Félix no banco.

João Mário e Gonçalo Guedes são as novidades no onze de Portugal para o duelo desta segunda-feira (19.45 horas), com a Ucrânia, da penúltima jornada de apuramento para o Europeu de 2020.

Depois de terem sido lançados durante o jogo com o Luxemburgo, os dois jogadores surgem na equipa inicial e substituem Bruno Fernandes e João Félix.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Danilo, João Moutinho, João Mário e Bernardo Silva; Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.

Em caso de vitória, Portugal fica a um ponto da Ucrânia, líder do Grupo B, mas com menos um jogo e pode confirmar o apuramento para a fase final, caso a Sérvia não ganhe na Lituânia.