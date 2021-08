João Mário e Otávio convocados por Fernando Santos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a convocatória para os jogos do grupo A de qualificação para o Mundial 2022 frente à República da Irlanda e Azerbaijão e também para o particular frente ao Catar.

A lista de 25 convocados conta com os seguintes nomes:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício;

Defesas: João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro;

Médios: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio;

Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Rafa;

Os grandes destaques desta lista vão para a convocatória de Diogo Costa, guarda-redes do F.C. Porto, Gonçalo Inácio, defesa do Sporting, que seria expectável ser convocado para seleção de sub-21. Otávio é também uma das grandes novidades, sendo esta a primeira chamada do médio luso-brasileiro do F.C. Porto. João Mário está de regresso à seleção nacional, assim como Gonçalo Guedes.

PUB

Para esta chamada o selecionador nacional não pôde contar com Renato Sanches e João Félix, ambos lesionados.

Esta é a primeira convocatória de Fernando Santos após a eliminação nos oitavos-de-final do Euro 2020 frente à Bélgica. Portugal enfrenta a República da Irlanda a 1 de setembro e o Azerbaijão no dia 7, com o particular frente ao Catar entre esses dois desafios, realizando-se a 4 de setembro.

Portugal encontra-se no primeiro lugar do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, com sete pontos somados, após as vitórias frente ao Azerbaijão e Luxemburgo e um empate contra a Sérvia.